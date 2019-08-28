مباشر | تغطية خاصة: تفجيرات غزة.. الرسائل والأهداف.. وكيف ستتعامل الداخلية مع الظروف الطارئة؟

شؤون فلسطينية

بحر: جهات معادية تقف خلف تفجيرات غزة الإجرامية

بحر: جهات معادية تقف خلف تفجيرات غزة الإجرامية
لقيادي في حركة حماس أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
ندد القيادي في حركة حماس أحمد بحر، الأربعاء، بالتفجيرات التي استهدفت حاجزين للشرطة الفلسطينية الليلة الماضية وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة أخرين.

وقال بحر في بيان وصل "دنيا الوطن": "إننا ندين هذه التصرفات الاجرامية ونعتقد أن خلفها جهات معادية للشعب الفلسطيني ترغب بزعزعة الأمن في غزة، وهذا أمر لن يحدث بفضل تيقظ الأجهزة الأمنية والشرطية العاملة بقطاع غزة".

ودعا الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم العادل وفقاً للقانون، محذراً كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن قطاع غزة وأمن مواطنيه ومؤسساته الوطنية.

وأكد بحر أن "جهات الاختصاص قد بدأت بوضع يدها على بدايات الخطوط التي من شأنها أن تفضي للوصول إلى الجناة".

وشدد على أن غزة قد استعصت على الانكسار وأن ما لم تحققه الحروب الإسرائيلية على غزة لن تحققه عناصر إجرامية تقف خلفها جهات أمنية معادية لشعبنا وأمتنا.

وتوجه بحر بأحر التعازي لعائلات ضحايا الاعتداءات الأثمة، معتبرهم شهداء الواجب الوطني، وداعياً جهات الاختصاص للإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

ودعا جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في تشييع الشهداء المغدورين، كما دعا المواطنين لإبلاغ جهات الاختصاص بأي معلومات من شأنها أن تساعد في الوصول للجناة.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية التي تحافظ على أمن الوطن وتحمي المواطنين، لافتاً إلى أنها أجهزة وطنية بامتياز وتعمل وفق عقيدة أمنية سليمة تصب في مصلحة الوطن. 

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