مباشر | تغطية خاصة: تفجيرات غزة.. الرسائل والأهداف.. وكيف ستتعامل الداخلية مع الظروف الطارئة؟

شؤون فلسطينية

مساعد محافظ الخليل: مخطط إسرائيلي لتقويض عمل الأجهزة الأمنية بالمدينة

مساعد محافظ الخليل: مخطط إسرائيلي لتقويض عمل الأجهزة الأمنية بالمدينة
رام الله - دنيا الوطن
قال مساعد محافظ الخليل، رفيق الجعبري، إن مخطط الاحتلال الكامل لتقويض عمل الأجهزة الامنية في القرى والبلدات بمحافظة الخليل هو مؤشر خطير لاستهداف المحافظة لزعزعة أمن المواطن وعدم ضمان سلامة ممتلكاته.

وأوضح الجعبري، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن هناك اتصالات تجرى مع كافة المؤسسات الاجنبية العاملة في المحافظة لبحث الامكانيات المتاحة للتصدي لزيارة نتنياهو للبلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف التي هدفها سياسيٌ بحت.

أخبار ذات صلة

فور وصوله للدراسة بـ&#34;هارفارد&#34;.. منع طالب فلسطيني من دخول أمريكا بسبب &#34;فيسبوك&#34;

فور وصوله للدراسة بـ"هارفارد".. منع طالب فلسطيني من دخول أمريكا بسبب "فيسبوك"

الخارجية تدعو المواطنين المتضررين من خروقات الإحتلال التواصل معها لرفع قضاياها دولياً

الخارجية تدعو المواطنين المتضررين من خروقات الإحتلال التواصل معها لرفع قضاياها دولياً

فصائل المقاومة بغزة: جريمة التفجيرات تمثل سابقة خطيرة من نوعها

فصائل المقاومة بغزة: جريمة التفجيرات تمثل سابقة خطيرة من نوعها

حماس: كل محاولات إثارة الفوضى بغزة يقف خلفها جهاز المخابرات بالسلطة

حماس: كل محاولات إثارة الفوضى بغزة يقف خلفها جهاز المخابرات بالسلطة

&#34;اوديتي&#34;تشيد بتعزيز التعاون والشراكة بين وكالة الغوث والمجتمع المحلي في مخيم الدهيشة

"اوديتي"تشيد بتعزيز التعاون والشراكة بين وكالة الغوث والمجتمع المحلي في مخيم الدهيشة

مركز القدس:الانتخابات الإسرائيلية تُشير أنّ القادم أسوأ للقضية الفلسطينية ويجب انهاء الإنقسام

مركز القدس:الانتخابات الإسرائيلية تُشير أنّ القادم أسوأ للقضية الفلسطينية ويجب انهاء الإنقسام

بالصور: الاحتلال يدعي إحباط محاولة تهريب مواد &#34;ممنوعة&#34; بطريقها لغزة

بالصور: الاحتلال يدعي إحباط محاولة تهريب مواد "ممنوعة" بطريقها لغزة

بالفيديو: استعدادات في غزة لتشييع جثامين شهداء تفجيري الثلاثاء

بالفيديو: استعدادات في غزة لتشييع جثامين شهداء تفجيري الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

الخارجية تدعو المواطنين المتضررين من خروقات الإحتلال التواصل معها لرفع قضاياها دولياً

الخارجية تدعو المواطنين المتضررين من خروقات الإحتلال التواصل معها لرفع قضاياها دولياً

فصائل المقاومة بغزة: جريمة التفجيرات تمثل سابقة خطيرة من نوعها

فصائل المقاومة بغزة: جريمة التفجيرات تمثل سابقة خطيرة من نوعها

&#34;اوديتي&#34;تشيد بتعزيز التعاون والشراكة بين وكالة الغوث والمجتمع المحلي في مخيم الدهيشة

"اوديتي"تشيد بتعزيز التعاون والشراكة بين وكالة الغوث والمجتمع المحلي في مخيم الدهيشة

مركز القدس:الانتخابات الإسرائيلية تُشير أنّ القادم أسوأ للقضية الفلسطينية ويجب انهاء الإنقسام

مركز القدس:الانتخابات الإسرائيلية تُشير أنّ القادم أسوأ للقضية الفلسطينية ويجب انهاء الإنقسام

بحر: جهات معادية تقف خلف تفجيرات غزة الإجرامية

بحر: جهات معادية تقف خلف تفجيرات غزة الإجرامية

مساعد محافظ الخليل: مخطط إسرائيلي لتقويض عمل الأجهزة الأمنية بالمدينة

مساعد محافظ الخليل: مخطط إسرائيلي لتقويض عمل الأجهزة الأمنية بالمدينة

الاحتفال بتخريج طلبة كلية الآداب في الجامعة الإسلامية

الاحتفال بتخريج طلبة كلية الآداب في الجامعة الإسلامية

الاحتلال يقتحم مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ويستدعي مديره للتحقيق

الاحتلال يقتحم مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ويستدعي مديره للتحقيق

منوعات

شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

زواج سري وعمل فاضح في الطريق العام.. محامية أحمد الفيشاوي تفضح طليقته

زواج سري وعمل فاضح في الطريق العام.. محامية أحمد الفيشاوي تفضح طليقته

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن

هل تستعد منة شلبي للاحتفال بخطوبتها قريبا؟

هل تستعد منة شلبي للاحتفال بخطوبتها قريبا؟

أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة

أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: &#34;تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي&#34;

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: "تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي"

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

بعد رحلتها الرومانسية.. بلقيس فتحي تحذف فيديو مصور يجمعها بزوجها

بعد رحلتها الرومانسية.. بلقيس فتحي تحذف فيديو مصور يجمعها بزوجها

عربي

مصر: أول تعليق رسمي لـ &#34;جامعة الأزهر&#34; على صورة &#34;الموقع الإباحي&#34; بأحد مؤتمراتها

مصر: أول تعليق رسمي لـ "جامعة الأزهر" على صورة "الموقع الإباحي" بأحد مؤتمراتها

شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

قائد الأركان: سنتصدى لكل من يحاول المساس بسمعة الجزائر

قائد الأركان: سنتصدى لكل من يحاول المساس بسمعة الجزائر

شاهد: تحليق مقاتلة الشبح &#34;سو- 57&#34; في استعراض مُذهل

شاهد: تحليق مقاتلة الشبح "سو- 57" في استعراض مُذهل