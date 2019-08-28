مساعد محافظ الخليل: مخطط إسرائيلي لتقويض عمل الأجهزة الأمنية بالمدينة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مساعد محافظ الخليل، رفيق الجعبري، إن مخطط الاحتلال الكامل لتقويض عمل الأجهزة الامنية في القرى والبلدات بمحافظة الخليل هو مؤشر خطير لاستهداف المحافظة لزعزعة أمن المواطن وعدم ضمان سلامة ممتلكاته.



وأوضح الجعبري، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن هناك اتصالات تجرى مع كافة المؤسسات الاجنبية العاملة في المحافظة لبحث الامكانيات المتاحة للتصدي لزيارة نتنياهو للبلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف التي هدفها سياسيٌ بحت.