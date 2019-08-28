الاحتفال بتخريج طلبة كلية الآداب في الجامعة الإسلامية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تواصلت في الجامعة الإسلامية بغزة لليوم الثالث على التوالي احتفالات تخريج الفوج الثامن والثلاثين "أفواج التميز والإبداع"، وأقيم حفل تخريج طلبة كلية الآداب في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الأستاذ الدكتور محمد سعدي العكلوك –نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات –رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، والدكتور رائد أحمد صالحة -عميد كلية الآداب، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية الآداب، وجمع من الشخصيات الاعتبارية، والخريجون والخريجات، وذووهم.



جامعة العلم والعلماء



وفي كلمته أمام حفل التخريج، لفت الأستاذ الدكتور العكلوك إلى أن الجامعة تخرج اليوم كوكبة من كلية الآداب الرائدة التي تخرّج الشعراء والصحفيين واللغويين والجغرافيين والمؤرخين والمترجمين وغيرهم، وأكّد على أن الجامعة الإسلامية أصبحت مرموقة بمكانتها وسمعتها وتصنيفها بين الجامعات الفلسطينية والعربية والدولية بجهود ادارتها وعلماءها وأساتذتها من كليات الجامعة.



ونوّه الأستاذ الدكتور العكلوك إلى أن الجامعة تحرص على تطوير برامجها وخططها لتقديم نموذجًا تعليميًا من أجل خدمة فلسطين، لافتًا إلى أن كلية الآداب استطاعت مؤخرًا الحصول على اعتماد لعدة برامج جديدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.



ووجّه الأستاذ الدكتور العكلوك رسالة للخريجين بأن يسيروا في طريق العلم والعلماء، والمضي على خطى من سبقوا من خريجين الجامعة الإسلامية من شعراء وأدباء وعظماء.



كلمة الخريجين



وفي الكلمة التي ألقاها الخريج من قسم الصحافة والإعلام عبد الله عمر شلّح -نيابة عن خريجي وخريجات كلية الآداب، أثنى الخريج على دور الأهالي في تقديم الدعم لأبنائهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وأكّد على أن خريجين الجامعة الإسلامية يبدعون في شتى المجالات التي يعملون بها؛ نظرًا لتجهيز الجامعة لطلبة قادرين على مواكبة سوق العمل، ولفت الخريج شلّح إلى أن اعتلاء منصة التخرّج يحتاج الكثير من الجد والاجتهاد والمثابرة في الدراسة.



درع التفوق



ومع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلّم كل من: الأستاذ الدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور فرحات، والدكتور صالحة، الخريجة سارة أحمد إبراهيم زقوت -الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي كلية الآداب للعام الدراسي 2018/2019م، درع التفوق والنجاح.



بروتوكول التخرج



وقد طلب الدكتور صالحة من نائب رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.



وفيما يلي أسماء الخريجين والخريجات من كلية الآداب:



برنامج الماجستير (طلاب)



أحمد طلال علي مصبح, اسماعيل نبيل خالد ابو علي, معاذ لطفي موسى ابو موسى، معتز عبدالله احمد ابوجربوع, يحيى عبد المجيد عبدالله ابو مهادي, حسن محمد حسن القانوع, سعيد محمود عبدالخالق الطيبي, ضياء الدين محمد حماد يونس, مأمون سهيل حسن عدوان, محمد حيدر مصطفى الاسطل, محمد علي محمد ابورزق, احمد جهاد يوسف العرجا, حسين مسعود فرحان أبومدين, سعيد محمد سعيد أبورحمة, عبدالله سعيد عطية قنديل, عبدالله محمد أحمد الحمارنه, علاء محمود ابراهيم فيصل, ماجد عبدالقادر حامد الحفني, محمد فايز احمد حسونة, محمد محمود محمد الرنتيسي, محمد هشام علي أبوصفية, معتز محمد عبدالحميد عبدالعاطى, أحمد سعدي أحمد الجمال, عبد العزيز جمال محمد حنونه.



برنامج الماجستير (طالبات)



امل يونس محمد ارحيم, سميه شحده خليل العالول, نبال ابراهيم محمد الحاج, هالة مفيد هلال حجى, هدى نايف سالم ابو النجا, ولاء ماهر خميس زقوت, حنان احمد محمد ابومصطفى, إلهام احمد محمود الخطيب, غاده صخر مدحت ابو العون, فداء نبيل إبراهيم فرج, هبة وليد احمد ابوعبيد, آمال كمال رزق الفرا, ديانا يحيى عامر ابو خالد.



برنامج البكالوريوس (طلاب)



قسم اللغة العربية



ادهم فايز احمد الكحلوت, عاهد خالد حمدان ابو غنيمه, مهند ماهر خضر جندية, هيثم مصطفى سعيد قشطه.



قسم اللغة الإنجليزية



احمد يوسف صالح الناطور, شاهر علاء محمد ابو حيه, كريم ياسر محمد زملط, نمر عبدالله نمر شاهين, وسام عزمي عطا ابو جراد, يوسف خليل محمد ابو جلنبو.



قسم الجغرافيا



اسعد محمد عاطف عبد الرحمن شعبان.



قسم الصحافة والإعلام/ صحافة



أحمد أيمن يوسف المجايده, أحمد عبد الفتاح السيد الجوجو, إياس حاتم علي الشامي, امجد جمال يوسف الشياح, جهاد بشير علي ابو جحجوح, رائد أحمد سعيد ابو سريه, عبد الرحمن نعمان شعبان علوان, عبد الله عمر عبدالله شلح, فادي عبد الجابر أحمد ابو رخيه, محمد رياض صالح المشهراوي, محمد سهيل محمد المقيد, مصعب خضر محمود ريحان, وسام صالح محمد البردويل.



قسم الصحافة والإعلام/ علاقات عامة



باسم عامر خليل الجديلي, حامد موسى محمد ابو كميل, سعيد جمال محمد الخليلي, عمر محمود عايش ابو ريده.



قسم الخدمة الاجتماعية



أيمن اسامه محمد الشرفا, حسين عنان حسين السحار, محمد فايز سعيد شمالي, هاني ابراهيم محمد خلف.



قسم التاريخ والآثار



عبد الرحيم وليد مراد القوقا, عبد الكريم محمد محمود خلة.



قسم اللغة العربية/ فرعي صحافة



إسماعيل نافذ محمود نوفل.



قسم الجغرافيا فرعي نظم المعلومات الجغرافية



أحمد بشير علي ابو العطا, انس عبد السميع خميس العرابيد, براء بشير علي ابو جحجوح, علي تيسير محمد الرنتيسي, منير جهاد بلال صالحه, همام علي عامر السعافين.



برنامج البكالوريوس (طالبات)



قسم اللغة العربية



اسراء نبيل أحمد ابو مغصيب, اسيا فوزي ابراهيم ابو مصطفى, اكرام ثابت مرزوق ابو خاطر, الاء عيد خليل عنبر, حنان ابراهيم أحمد ابو عريبان, ريم مازن محمد شعبان جمعه, صابرين عطاالله خليل عنبر, ظريفة ابراهيم أحمد نوفل, غدير محمد سلامه محيسن, ميسا عطا الله محمد التوم, نور أحمد عبد الوهاب غانم.



قسم اللغة الإنجليزية



اسراء جهاد رفيق الفرا, اسيل باسل ابراهيم زقلام, الاء ديب محمد حبوش, الشيماء عاطف محمد محيسن, امال جمال ابراهيم ابو هلال, ايمان جمال عبدالناصر صالح الحايك, ايمان محمود صبح السيد, ايه بشير محمد حجازي, ايه كمال عبد الرحمن مسلم, تسنيم اسماعيل سعيد رضوان, حنين جمال يوسف عبد النبي, حنين ماجد محمد المدهون, دعاء عيد محمود ابوالهوى, دعاء فؤاد شعبان ابو راس, دنيا سعد حسن ابو جاسر, ديما عبد العليم فؤاد فارس, ديما علاء الدين عمر زقوت, رحمه محمود يوسف عودة, ريما وليد أحمد الهيسماوي, زهره عطاالله ابراهيم شيخه, ساره عطا ابراهيم سلمان, سجى سفيان محمد العثامنه, سحر عدنان راسم مطر, سرين عماد عبد الفتاح الكحلوت, سنابل وائل ابراهيم البلعاوي, شيماء وليد محمد كبه الحلبي, فاطمه عوني وصفي عنايه, زهره عطاالله ابراهيم شيخه, ساره عطا ابراهيم سلمان, سجى سفيان محمد العثامنه, سحر عدنان راسم مطر, سرين عماد عبد الفتاح الكحلوت, سميه حمدان عبدالله الصوفي, سنابل وائل ابراهيم البلعاوي، شيماء وليد محمد كبه الحلبي, فاطمه عوني وصفي عنايه, فداء رائد خليل بن عيسى, لميس أنور حسن الخطيب, لينا علاء محمد الحاطوم, مريم أيمن محمود العكلوك, ميرنا اشرف اسماعيل الرياشي, ندى أحمد ابراهيم زنداح, نور سامي عبد الفتاح جبر, نور صبحي ربيع شعيب, نورا علاء محمد الحاطوم, ياسمين جهاد محمد عوده, يسرا ناصر عبد الرحمن الشنطي.



قسم الجغرافيا



اسلام محمد البراوي نبهان, افنان غسان سليم غزال, ولاء ابراهيم فهمي الدالي.



قسم الصحافة والإعلام/ صحافة



اخلاص جمال مرزوق الشاعر, اسلام وائل محمد البلبيسي, امل سفيان سليم شراب, جهاد أحمد عبد الكريم ابو راس, رزان فؤاد حسن قنديل, شيماء جميل جبر ابو الجبين, شيماء يحيى إبراهيم علي, ليلى أحمد حمدي البدري, مجد يوسف حمدان العويني, مريم يوسف عبد بحر, نجاة غسان عبد الرحيم ابو طواحينه, هبه طلال عبد الهادي رماحه.