(أونروا): وضع غزة مأساوي ونعاني عجزاً يُقدر بـ 150 مليون دولار

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رام الله - دنيا الوطن

حذّر المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، من تدهور الوضع في قطاع غزة، واصفاً إياه بالخطير والمأساوي في ظل تزايد أعداد الذين يتلقون مساعدات الوكالة المنتظمة والبالغ عددهم أكثر من مليون ومئة الف لاجئ في محافظات غزة وحدها.



ودعا أبو حسنة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، الدول العربية المسارعة في رفع مساهماتها التي قدمتها العام الماضي، في ظل معاناة الوكالة من العجز القائم بحوالي 150 مليون دولار.



وأكد أبو حسنة، أن تواجد المفوض العام للوكالة بيير كرينبول في غزة هو لتوجيه رسالة حاسمة للعالم بأن (أونروا) مستمرة في تقديم خدماتها، وأن نحو 39 ألف موظف تابعين لها في مختلف مناطق عملياتها يواصلون العمل ليل نهار من أجل انجاز مهامهم.



وأشار أبو حسنة، إلى أن أمام (أونروا) تحدي كبير لتجديد التفويض يتمثل بمرحلتين الأولى بدء العمليات التدريجية في أول أيلول/سبتمبر، يعقبه اجتماع عاجل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ويليها مرحلة التصويت على التفويض في شهر تشرين ثاني/نوفمبر في اللجنة الرابعة وبعد ذلك التصويت الكبير في بداية كانون أول/ديسمبر المقبل.