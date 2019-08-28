داخلية غزة: تُوقيف بعض الأشخاص في إطار التحقيق بتفجيري أمس

رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أوقفت بعض الأشخاص في إطار التحقيق بتفجيري الليلة الماضية.





وأوضح البزم، لقناة (الغد)، الأربعاء، أنه تم توقيف بعض الأشخاص في إطار التحقيق بالتفجيرين اللذين وقعا على حواجز للشرطة جنوب غزة.





يذكر، أن ثلاثة من منتسبي الشرطة الفلسطينية بغزة، استشهدوا وأصيب عدد آخر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في انفجاريْن وقعا غربي مدينة غزة.





واستهدف الانفجاران حاجزين للشرطة، وفق وزارة الداخلية والأمن الوطني، معلنة أسماء الشهداء الثلاثة وهم: ملازم/ سلامة ماجد النديم (32 عاماً)، ملازم/ وائل موسى محمد خليفة (45 عاماً)، مساعد/ علاء زياد الغرابلي (32 عاماً).





والانفجار الأول استهدف حاجزاً للشرطة عند مفترق الدحدوح جنوب حي تل الهوا، غرب مدينة غزة، أما الثاني، فقد استهدف حاجزاً على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.