شاهد: قيادي بفتح لحماس: لا فرق بين تفجيري أمس وأحداث2007.. والحركة ترد

رام الله - دنيا الوطن

علق القيادي في حركة (فتح)، منير الجاغوب، على تفجيري غزة، اللذين وقعا الليلة الماضية، وأسفرا عن استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة الفلسطينية.







وقال الجاغوب، عبر (فيسبوك): "لا فرق بين ما حدث في غزة يوم أمس من تفجيراتٍ إرهابيّةٍ، وما تعرّضت له السلطة الوطنيّةُ ورموزها عام 2007 من عملياتِ الاغتيال المنظّم والتفجيراتِ اليومية والسّحلِ في الشوارع"، متابعاً: "عندما ترتكب جريمة انتظر نتائجها عليك".







من جانبه رد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، على تصريحات الجاغوب، بالقول: "نستغرب موقف بعض قيادات وناطقي حركة فتح من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في قطاع غزة، ومحاولتهم تبرير هذا الفعل".

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي: "هذا الموقف التبريري من بعض الشخصيات الفتحاوية لهذا الفعل الإجرامي، وهو تغريد خارج السرب الوطني الذي أجمع على إدانة هذه العمليات الإرهابية".

وتابع: "هذا الموقف من شخصيات فتحاوية، هو نتاج الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة، التي جعلتهم في تعارض مع مصالح شعبنا الفلسطيني، الذي تعرض بالأمس لاستهداف إرهابي واضح"، وفق تعبيره. وتابع: "هذا الموقف من شخصيات فتحاوية، هو نتاج الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة، التي جعلتهم في تعارض مع مصالح شعبنا الفلسطيني، الذي تعرض بالأمس لاستهداف إرهابي واضح"، وفق تعبيره.



