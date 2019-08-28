عاجل

  • الاحتلال يقتحم مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ويستدعي مديره للتحقيق

  • داخلية غزة: توقيف بعض الأشخاص في إطار التحقيق بتفجيري أمس

شؤون فلسطينية

صحيفة تكشف تفاصيل مباحثات حماس والمخابرات المصرية بالقاهرة

صحيفة تكشف تفاصيل مباحثات حماس والمخابرات المصرية بالقاهرة
وفد من حماس في القاهرة - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (إندبندنت عربية): إن مباحثات وفد حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهى، التي بدأت أمس الثلاثاء بالقاهرة، شدد خلالها المسؤولون المصريون لممثلي الحركة على ضرورة الالتزام بالتهدئة مع إسرائيل، وضبط النفس، حتي تتمكن مصر من المساعدة في تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، واستمرار إدخال المساعدات.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مصري، أنه بخلاف الاجتماعات السابقة مع ممثلي حماس؛ كانت رسالة المسؤولين المصريين واضحة لهم دون أي تأويل بضرورة الحفاظ على التهدئة، منوهاً لاستكمال المباحثات اليوم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين المصريين، أعربوا خلال لقاء اليوم عن استنكارهم لاستمرار التصعيد من جانب بعض الفصائل، وإطلاق بعض الصواريخ، خلال وجود أعضاء الحركة في القاهرة.

وأوضحت "أن أعضاء الحركة طالبوا في المقابل من القاهرة الضغط على تل أبيب للالتزام بالتهدئة، وبنود اتفاق التهدئة الأخير الذي رعته القاهرة والأمم المتحدة، فضلاً عن التسهيلات المقرة في نصوصه المتعلقة بالسماح بتوسيع منطقة الصيد في القطاع، والعمل على تسهيل إدخال المساعدات بشكل دوري".

يذكر، أن حركة حماس، نفت مساء أمس الثلاثاء، الأنباء التي جرى تداولها حول نقل مصر رسائل تهديد لحركة حماس من إسرائيل، مشدداً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، سهيل الهندي، لقناة (الميادين): إن الحركة لم تتلقَ أي تهديدات من إسرائيل عبر مصر، مضيفاً: "زيارة وفد حماس للقاهرة، تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين مصر والفلسطينيين".

وكانت قناة (العربية)، أكدت أن مصر حذرت حركة حماس من حرب الوكالة في قطاع غزة لصالح كلٍ من حزب الله وإيران، مشيرةً إلى أن القاهرة تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات للقطاع، وأن هناك إجراءات جديدة برعاية مصر؛ لتخفيف الضغط على غزة في الفترة المقبلة.

وأوضحت القناة، أن مصر تعمل على إبرام هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس، حيث إن وفداً من حركة حماس، يزور القاهرة منذ أمس الاثنين.

ويذكر، أن وفد حركة (حماس) برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، ومدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، وسيُجري محادثات مع قادة جهاز المخابرات المصرية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ويستدعي مديره للتحقيق

الاحتلال يقتحم مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ويستدعي مديره للتحقيق

(أونروا): وضع غزة مأساوي ونعاني عجزاً يُقدر بـ 150 مليون دولار

(أونروا): وضع غزة مأساوي ونعاني عجزاً يُقدر بـ 150 مليون دولار

داخلية غزة: تُوقيف بعض الأشخاص في إطار التحقيق بتفجيري أمس

داخلية غزة: تُوقيف بعض الأشخاص في إطار التحقيق بتفجيري أمس

أول تعليق من (فتح) على تفجيري غزة

أول تعليق من (فتح) على تفجيري غزة

الشعبية تنعي شهداء الشرطة وتُدين بشدة العمل الإجرامي وتُحمّل الاحتلال المسؤولية الأولى

الشعبية تنعي شهداء الشرطة وتُدين بشدة العمل الإجرامي وتُحمّل الاحتلال المسؤولية الأولى

صور: الأجهزة الأمنية بغزة تواصل الانتشار عقب حادثي تفجير حاجزين للشرطة

صور: الأجهزة الأمنية بغزة تواصل الانتشار عقب حادثي تفجير حاجزين للشرطة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر السودانية غرب غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر السودانية غرب غزة

شرطة رام الله تقبض على شخصين لاعتدائهما على مواطن وتصويره قبل أيام

شرطة رام الله تقبض على شخصين لاعتدائهما على مواطن وتصويره قبل أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ويستدعي مديره للتحقيق

الاحتلال يقتحم مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ويستدعي مديره للتحقيق

الشعبية تنعي شهداء الشرطة وتُدين بشدة العمل الإجرامي وتُحمّل الاحتلال المسؤولية الأولى

الشعبية تنعي شهداء الشرطة وتُدين بشدة العمل الإجرامي وتُحمّل الاحتلال المسؤولية الأولى

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر السودانية غرب غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر السودانية غرب غزة

شرطة رام الله تقبض على شخصين لاعتدائهما على مواطن وتصويره قبل أيام

شرطة رام الله تقبض على شخصين لاعتدائهما على مواطن وتصويره قبل أيام

الاحتلال يعتقل الشقيق الأكبر لزكريا الزبيدي في مخيم جنين

الاحتلال يعتقل الشقيق الأكبر لزكريا الزبيدي في مخيم جنين

هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح &#34;مكتباً دبلوماسياً&#34; فيها

هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح "مكتباً دبلوماسياً" فيها

الوزير عورتاني يؤكد على استدامة الشراكة بين فلسطين وتركيا لخدمة التعليم

الوزير عورتاني يؤكد على استدامة الشراكة بين فلسطين وتركيا لخدمة التعليم

الأزبط: الأجهزة الأمنية بغزة درع المقاومة الحامي وحصانة الشعب الأمينة

الأزبط: الأجهزة الأمنية بغزة درع المقاومة الحامي وحصانة الشعب الأمينة

منوعات

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: &#34;تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي&#34;

جينيفر لوبيز تكشف المستور عن شهرتها: "تعرضت للتنمر بسبب شكل جسمي"

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

بلاغ للنائب العام وإحالة للتحقيق.. عمرو أديب في ورطة

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

فتاة تستفز لجين عمران بهذا السؤال عن ابنتها

بعد رحلتها الرومانسية.. بلقيس فتحي تحذف فيديو مصور يجمعها بزوجها

بعد رحلتها الرومانسية.. بلقيس فتحي تحذف فيديو مصور يجمعها بزوجها

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل &#34;همام في أمستردام&#34; مع زوجته وأولاده

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل "همام في أمستردام" مع زوجته وأولاده

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

عربي

شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

قائد الأركان: سنتصدى لكل من يحاول المساس بسمعة الجزائر

قائد الأركان: سنتصدى لكل من يحاول المساس بسمعة الجزائر

شاهد: تحليق مقاتلة الشبح &#34;سو- 57&#34; في استعراض مُذهل

شاهد: تحليق مقاتلة الشبح "سو- 57" في استعراض مُذهل

مصرع 40 مهاجراً من السودان قبالة سواحل ليبيا

مصرع 40 مهاجراً من السودان قبالة سواحل ليبيا