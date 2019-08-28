صحيفة تكشف تفاصيل مباحثات حماس والمخابرات المصرية بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (إندبندنت عربية): إن مباحثات وفد حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهى، التي بدأت أمس الثلاثاء بالقاهرة، شدد خلالها المسؤولون المصريون لممثلي الحركة على ضرورة الالتزام بالتهدئة مع إسرائيل، وضبط النفس، حتي تتمكن مصر من المساعدة في تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، واستمرار إدخال المساعدات.







وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين المصريين، أعربوا خلال لقاء اليوم عن استنكارهم لاستمرار التصعيد من جانب بعض الفصائل، وإطلاق بعض الصواريخ، خلال وجود أعضاء الحركة في القاهرة.







وأوضحت "أن أعضاء الحركة طالبوا في المقابل من القاهرة الضغط على تل أبيب للالتزام بالتهدئة، وبنود اتفاق التهدئة الأخير الذي رعته القاهرة والأمم المتحدة، فضلاً عن التسهيلات المقرة في نصوصه المتعلقة بالسماح بتوسيع منطقة الصيد في القطاع، والعمل على تسهيل إدخال المساعدات بشكل دوري".

يذكر، أن حركة حماس، نفت مساء أمس الثلاثاء، الأنباء التي جرى تداولها حول نقل مصر رسائل تهديد لحركة حماس من إسرائيل، مشدداً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.



وقال عضو المكتب السياسي للحركة، سهيل الهندي، لقناة (الميادين): إن الحركة لم تتلقَ أي تهديدات من إسرائيل عبر مصر، مضيفاً: "زيارة وفد حماس للقاهرة، تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين مصر والفلسطينيين".

وكانت قناة (العربية)، أكدت أن مصر حذرت حركة حماس من حرب الوكالة في قطاع غزة لصالح كلٍ من حزب الله وإيران، مشيرةً إلى أن القاهرة تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات للقطاع، وأن هناك إجراءات جديدة برعاية مصر؛ لتخفيف الضغط على غزة في الفترة المقبلة.

وأوضحت القناة، أن مصر تعمل على إبرام هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس، حيث إن وفداً من حركة حماس، يزور القاهرة منذ أمس الاثنين.



ويذكر، أن وفد حركة (حماس) برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، ومدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، وسيُجري محادثات مع قادة جهاز المخابرات المصرية.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مصري، أنه بخلاف الاجتماعات السابقة مع ممثلي حماس؛ كانت رسالة المسؤولين المصريين واضحة لهم دون أي تأويل بضرورة الحفاظ على التهدئة، منوهاً لاستكمال المباحثات اليوم.