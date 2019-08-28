البنتاغون يُوافق على بناء 32 كيلومتراً إضافياً من الجدار على الحدود المكسيكية



ويعد بناء الحواجز الحديدية والجدار على الحدود مع المكسيك من أهم الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.





وقد أغلق العديد من المؤسسات الفدرالية الأمريكية في بداية العام الجاري لأكثر من شهر، بسبب الخلافات بين الرئيس ترامب والكونغرس بشأن تمويل بناء الجدار في المناطق الحدودية.

، ومن المتوقع أن تظهر الحواجز الحدودية الإضافية في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا.