إجلاء نحو 850 ألف شخص بسبب الأمطار في اليابان

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رام الله - دنيا الوطن

أجلت السلطات اليابانية، 847500 شخص من ثلاث محافظات غرب البلاد، بسبب خطر وقوع فيضانات وانهيارات طينية، قد تسببها الأمطار الغزيرة، التي تشهدها تلك المناطق.



وأفادت دائرة الإطفاء اليابانية، التي تنفذ مهام وزارة الطوارئ بأن سكان محافظات ساغا وفوكوكا وناغاساكي، قد بلغوا بقرار الإجلاء، وخطر التدمير يواجهه حالياً أكثر من 355 ألف مسكن في 14 مدينة يابانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)



وأفادت وسائل إعلام محلية سابقاً، بمصرع ثلاثة أشخاص جراء الفيضانات.



من جانبها، أعلنت وكالة (كيودو) اليابانية، بغمر محطة القطارات في مدينة ساغا.



ومن المتوقع، أن تهطل أمطار غزيرة جداً في الساعات الـ 24 المقبلة شمال جزيرة كووشو والمناطق اليابانية الأخرى، بما فيها العاصمة طوكيو.