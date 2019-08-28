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شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان

شاهد: حادث انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان
رام الله - دنيا الوطن
أصيب رجل أمن، اليوم الأربعاء، جراء انهيار مبنى مطعم في شارع الرينبو بعمان في الأردن، نتيجة تسرب الغاز.

وذكر بيان للدفاع المدني الأردني، أنه يتعامل مع انهيار مطعم نتيجة تسرب للغاز في شارع الرينبو، ونتج عن التسرب إصابة بسيطة، وتضرر بعض المحال المجاورة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، اليوم الأربعاء: "إن حادث انهيار المطعم خلف أضراراً مادية في المحال التجارية المجاورة".

وأضاف: "إن المختبر الجنائي للأمن العام، أخذ عينات من الموقع لمعرفة مكان التسريب"، مشيراً إلى احتمال عدم التأكد من إغلاق صمامات الغاز الرئيسية، وعدم تفقد خراطيم الغاز.



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