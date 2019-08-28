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شؤون فلسطينية

أول تعليق من (فتح) على تفجيري غزة

أول تعليق من (فتح) على تفجيري غزة
نقل أحد المصابين في تفجيري غزة أمس
رام الله - دنيا الوطن
علق نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، على التفجيرين الذين استهدفا حاجزين للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، وأدى لاستشهاد ثلاث عناصر من الشرطة وإصابة آخرين.

وقال العالول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء: إن
"ما جرى الليلة الماضية من انفجارات داخلية في غزة مسألة مهمة للغاية وحساسة جداً، وهي خارجة عن السياق، وبحاجة إلى رؤية دقيقة ومعالجة".

وأضاف العالول: "بالأمس كنا نتابع الوضع العام، حيث المعركة مع أمريكا وإسرائيل، والقصف المدفعي الإسرائيلي على بعض المواقع في غزة، وفي نفس الوقت تخرج لك تفجيرات داخلية في القطاع". 

وأكمل العالول: "لا نريد أن نستبق الأحداث، لنرى ما الذي يجري ومبررات هذه المسألة، ونأمل ألا تكون الضغوط التي تمارسها
 حماس على الكثير من فئات شعبنا، تؤدي إلى مثل هذه الحالة"، وفق تعبيره.

واستطرد: "صمدنا بفعل تماسكنا كفلسطينيين، ووضع الأولويات، وأولوياتنا هي مواجهة الاحتلال والسياسة الأمريكية"، لافتاً إلى أنه "حال تمكّنا من إمساك الوضع الداخلي بشكل جيد، بدون أن يحدث فيه اختراقات، سنضمن انتصارنا في هذه المعركة".

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