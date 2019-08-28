صور: الأجهزة الأمنية بغزة تواصل الانتشار عقب حادثي تفجير حاجزين للشرطة











رام الله - دنيا الوطنواصلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، الانتشار وتفعيل الحواجز، وذلك في أعقاب حادثي تفجير حاجزين للشرطة الليلة الماضية، بحسب ما أعلنته وكالة (الرأي).يشار إلى أن تفجيريْن، وقعا الليلة الماضية، أسفرا عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة، وعدة إصابات، حيث وقع التفجير الأول في منطقة الدحدوح، والثاني في منطقة الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.