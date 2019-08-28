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شاهد: موقع إباحي على شاشة مؤتمر صحفي في "جامعة الأزهر" بمصر

شاهد: موقع إباحي على شاشة مؤتمر صحفي في "جامعة الأزهر" بمصر
كشفت مصادر بجامعة الأزهر في مصر، أمس الثلاثاء، تفاصيل صورة متداولة لوجود رابط موقع إباحي على شاشة العرض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة مع طلابها الجدد، يوم 19 أغسطس.

وقالت المصادر لموقع صحيفة "الوطن" المصرية، إن الحاسوب الذي تم العرض عليه يستخدمه أشخاص كثر، وإن هناك تحقيقا سيتم مع كل الشخصيات التي استخدمت هذا الجهاز، مؤكدة أن ما ظهر على الشاشة يسيء لصورة الجامعة العريقة.

واعتذرت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، عما ظهر على الشاشة، مؤكدة أنه خطأ إداري وسيتم التحقيق فيه.

ورجح الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن تكون الصورة مفبركة، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق في تلك الواقعة للتأكد من مدى صحتها.

وأضاف زارع أن "اللقاء كان يوم 19 أغسطس، أي منذ أكثر من أسبوع، وتناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإذا كان الأمر حقيقي، فلماذا لم يكتشف وقتها؟"، متابعا أن هذا يدل على أن ما حدث اليوم شيء مفبرك، متابعا بالقول: "ومع ذلك سنتحقق من الأمر".



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