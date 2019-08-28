زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر السودانية غرب غزة

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خاص دنيا الوطن

أفاد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين، أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، لاحقت صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين، على بعد ميلين في بحر منطقة السودانية غرب مدينة غزة.



وأشار بكر في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت نيران أسلحتها الرشاشة، وهاجمت مراكب الصيادين.



وأكد مسؤول لجان الصيادين، أن إطلاق النار على المراكب، لم يسفر عن وقوع إصابات بين الصيادين الفلسطينيين.