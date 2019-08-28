شرطة رام الله تقبض على شخصين لاعتدائهما على مواطن وتصويره قبل أيام





رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، على شخصين للاشتباه بقيامهما بالاعتداء بالضرب على مواطن في منطقة ترمسعيا شمال رام الله، وتصوير الاعتداء، ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.وقال الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إنه قبل عدة أيام انتشر فيديو، يوثق قيام شخصين بالاعتداء على مواطن وتوثيق الاعتداء، مما أثار الرأي العام الفلسطيني.وأضاف ارزيقات، أنه ومن خلال إجراءات تحليل الفيديو، تمكنت إدارة المباحث العامة من تحديد هوية الشخصين، وتحركت قوة من مركز شرطة قرى شرق رام الله، وقبضت عليهما، وأحضرتهم لمديرية الشرطة.