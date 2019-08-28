حماس: غزة ستبقى آمنة وصلبة في مواجهة المؤامرات المشبوهة

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: إن غزة ستبقى آمنة، ولن تستطيع أي جهة مشبوهة، أن تدخلها في دوامة العنف، مضيفاً: "ستبقى غزة صلبة وعنيدة في مواجهة المؤتمرات".





وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "وعي أهلنا في قطاع غزة، وتماسكهم، وقدرتهم على تجاوز الصعاب في كل مرحلة، سيقف سداً منيعاً في وجه المخططات المشبوهة".





وتابع قاسم: "شهداء الواجب من جهاز الشرطة، الذين ارتقوا بالأمس، هم شهداء فلسطين، وكانوا في خط الدفاع الأول لحفظ أمن المواطنين".





وأكمل قاسم: "غزة ستبقى حصن المقاومة المنيع، وحاضنتها الشعبية التي لا تتخلى عنها، وستبقى المقاومة درعها وسيفها.

يذكر، أن تفجيرين وقعا غرب مدينة غزة ليلة الثلاثاء، أسفرا عن استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة، فيما أكدت وزارة الداخلية وصولها إلى الخيوط الأولى للتفجيرات.