كيف تناول الإعلام الإسرائيلي تفجيري غزة؟

أبرزت المواقع والصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح الأربعاء، تفجيري غزة اللذين وقعا في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأديا لاستشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة الفلسطينية.





كما أبرزت تلك المواقع، نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي لعلاقته بالتفجيرين، أو أن تكون الحادثة محاولة إسرائيلية لاغتيال ناشطين في المقاومة الفلسطينية.







كما تناول موقع (واللاه) الإسرائيلي الخبر بالقول: "مقتل شرطيين فلسطينيين في انفجار في قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي ينفي القصف في غزة، حيث كان الأمر ذاته لدى صحيفتي (يديعوت أحرونوت) و(معاريف).







رام الله - دنيا الوطنوقالت صحيفة (إسرائيل هيوم): إن ثلاثة عناصر قتلوا في انفجارات داخل غزة، مشيرةً إلى أن إسرائيل تنفي علاقتها بالانفجار.كما تناولت كافة القنوات الإسرائيلية الخبر مع التأكيد على سرعة نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي علاقته بالحادثة، فيما لم تُعرج صحيفة (هآرتس) كثيراً على الخبر.