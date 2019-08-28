شؤون فلسطينية

كيف تناول الإعلام الإسرائيلي تفجيري غزة؟

كيف تناول الإعلام الإسرائيلي تفجيري غزة؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أبرزت المواقع والصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح الأربعاء، تفجيري غزة اللذين وقعا في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأديا لاستشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة الفلسطينية.

كما أبرزت تلك المواقع، نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي لعلاقته بالتفجيرين، أو أن تكون الحادثة محاولة إسرائيلية لاغتيال ناشطين في المقاومة الفلسطينية.

وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم): إن ثلاثة عناصر قتلوا في انفجارات داخل غزة، مشيرةً إلى أن إسرائيل تنفي علاقتها بالانفجار.

كما تناول موقع (واللاه) الإسرائيلي الخبر بالقول: "مقتل شرطيين فلسطينيين في انفجار في قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي ينفي القصف في غزة، حيث كان الأمر ذاته لدى صحيفتي (يديعوت أحرونوت) و(معاريف).

كما تناولت كافة القنوات الإسرائيلية الخبر مع التأكيد على سرعة نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي علاقته بالحادثة، فيما لم تُعرج صحيفة (هآرتس) كثيراً على الخبر.

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