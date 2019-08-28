بومبيو: واشنطن ستعمل على عودة روسيا إلى (G7) كما يريد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية، ستعمل على عودة روسيا إلى (G7)، كما يريد الرئيس دونالد ترامب.



وقال بومبيو في مقابلة مع قناتي ("فوكس 59) و("سي بي إس 4): "الرئيس يعتقد بأنه يتعين علينا القيام بذلك"، ويعني عودة روسيا إلى مجموعة السبع، مضيفاً "وسأعمل على ما قاله الرئيس.. بالطبع، سنعمل في هذا الاتجاه".



وكانت وسائل إعلام، تناقلت أنباء عن "مشادة كلامية" وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظرائه في قمة (G7) في بياريتز بفرنسا، حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.



ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن مشادة كلامية جرت بين ترامب ونظرائه في مجموعة (G7) حول فكرة عودة روسيا للمجموعة.



وبحسب المصادر، رفض ترامب مسألة، أن تبقى مجموعة السبع اتحاداً للديمقراطيات الليبرالية، وأصر على عودة روسيا للمجموعة، قائلاً في تصريحات أطلقها على هامش اجتماعات قمة مجموعة (G7): "هناك عمل مستمر، والكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا، ولو عادت سيكون الأمر إيجابياً، مع ما يشهده العالم، ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".



وفي وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة (نوفوستي)، إن مسألة دعوة روسيا لمجموعة السبع، نوقشت من قبل قادة المجموعة في بياريتز، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة موسكو.