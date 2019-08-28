رئيس سلطة الطاقة: ساعات قطع الكهرباء بغزة ستصل لـ 12

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم: إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص كميات الوقود المخصصة لمحطة التوليد في قطاع غزة، سيؤدي لزيادة ساعات قطع التيار الكهربائي.





وأوضح ملحم، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أن القطاع، يعاني بالأصل من عجز في الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن "تقليص دخول المحروقات إلى 50% سيؤدي لعودة جدول القطع، بدلاً من 6 ساعات إلى 8 و12 ساعة".



وأشار إلى أن ذلك، سيؤثر على مجمل الحياة العامة في قطاع غزة، بما فيها المستشفيات والمدارس والقطاع الاقتصادي، متابعاً: "هذا يدل على أن إسرائيل ماضية في عملية العقاب الجماعي على شعبنا".وبين أن هناك اتفاقاً مع الحكومة القطرية؛ لتوفير الوقود لمحطة التوليد في غزة، مبيناً أن القرار، يعكس عدم احترام إسرائيل لأي اتفاق بخصوص البنية التحتية والخدمات.