دولي

الصين تَمنع سفينة حربية أمريكية من دخول ميناء تشينغداو

الصين تَمنع سفينة حربية أمريكية من دخول ميناء تشينغداو
ميناء تشينغداو
رام الله - دنيا الوطن
رفضت الصين، طلب سفينة تابعة لقوات البحرية الأمريكية، دخول ميناء تشينغداو، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر لم تحدد هويته، اليوم الأربعاء، أن السفينة أرادت أن تصل إلى هذا الميناء الصيني يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن السفن الحربية الأمريكية، قامت بآخر زيارة إلى ميناء صيني سنة 2017.

هذا وتشهد العلاقات الأمريكية- الصينية توتراً منذ العام الماضي على خلفية الحرب التجارية بين البلدين، وكإجراء متبادل رفعت كل من بكين وواشنطن الأسبوع الماضي نسبة الضرائب على الواردات.

وأعلنت الصين الجمعة الماضي، أنها تعتزم رفع نسبة الضرائب على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار، ومن جانبها ردت الولايات المتحدة، أنها سترفع نسبة الضرائب على بضائع صينية إلى 15% بداية من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

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