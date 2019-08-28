الاحتلال يعتقل الشقيق الأكبر لزكريا الزبيدي في مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن وحدة من المستعربين، قامت بمرافقة قوات كبيرة من الجيش وحرس الحدود، بدخول مخيم جنين، فجرالأحد الماضي، واعتقال داوود الزبيدي، شقيق زكريا الزبيدي الأكبر، بزعم تنفيذه عمليات في منطقة جنين.



وأوضحت الصحيفة، أن العملية تمت بسرعة وبسلاسة، وعندما وصلت القوة إلى بيت الزبيدي، تم اعتقاله دون مقاومة، حيث قال قائد وحدة المستعربين في شرطة حرس الحدود: "بعد دقائق من مداهمة المنزل في مخيم جنين للاجئين، كنا بالفعل في طريقنا إلى الخارج مع داوود، الذي كان مطلوباً".





وأضاف: "من الصعب شرح تعقيدات عملية مستعربين في مخيم جنين، لكن حقيقة أنها مرت بنجاح، وبدون إصابات هي شهادة على الكفاءة المهنية للمقاتلين وتصميمهم".





وفي شباط/ فبراير الماضي، تم اعتقال زكريا زبيدي نفسه ووجهت إليه تهمة تنفيذ هجمات إطلاق النار بواسطة مركبة تابعة للسلطة الفلسطينية، حيث من المتوقع أن يحاكم الزبيدي أيضاً بسبب نشاطه خلال الانتفاضة الثانية.