أول تعليق من الجهاد الإسلامي على تفجيري غزة

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأربعاء، بشدة، حادثتي التفجير اللتين وقعتا في قطاع غزة، واستهدفتا حواجز الشرطة الفلسطينية.





وقالت الحركة، في بيان صحفي، الأربعاء: "ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الغادر، الذي يستهدف كل الشعب الفلسطيني تحت دعاوى زائفة وباطلة، بينما هو في حقيقة الأمر وجوهره يخدم الاحتلال"، وفق البيان.







وأضاف البيان: "تحتسب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عند الله تعالى، شهداء الشرطة الأبرار، الذين ارتقوا إثر حادثي التفجير الليلة الماضية، ونعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى تبارك وتعالى، أن ينزل عليهم السكينة والطمأنينة، وأن يربط على قلوبهم.



رام الله - دنيا الوطنوتابع البيان: "إن التفجير في حقيقة الأمر وجوهره، يخدم الاحتلال الإسرائيلي، والحركة ستقف بكل قوة إلى جانب الشرطة والأجهزة الأمنية في مواجهة أي محاولات خبيثة، يحاول أصحابها ضرب جبهتنا الداخلية لصالح أجندات، تخدم العدو المتربص بشعبنا ومقاومته الباسلة".وأكمل البيان: "إن شعبنا بوحدته وبوعيه الوطني المسؤول، سيقف صفاً واحداً متعاضداً ومتضامناً لصيانة جبهته الداخلية وحماية صمود أبنائه، ولن نسمح أبداً لأي كائن بتقويض الأمن والاستقرار الداخلي".