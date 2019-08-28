الوزير عورتاني يؤكد على استدامة الشراكة بين فلسطين وتركيا لخدمة التعليم

وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، ضرورة تأطير التعاون واستدامته بين فلسطين وتركيا في المجال التعليمي؛ عبر وضع خطوات عملية وتصورات من شأنها خدمة وتعزيز روح الشراكة بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية تركيا، الدكتور فائد مصطفى، إذ تم التباحث في آليات توسيع التعاون بين البلدين؛ بما يؤسس لتعاون مستدام في المجال التربوي.



وفي هذا السياق، أشاد عورتاني بالعلاقة التاريخية بين فلسطين وتركيا في عديد القطاعات، وعلى رأسها التعليم، لافتاً إلى أنه سيصار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجانب التركي؛ لتحديد أولويات الدعم للتعليم الفلسطيني، والتركيز بشكل رئيس على التعليم في القدس والمدارس الواقعة في المناطق النائية

والمسماة (ج)؛ بما يضمن توفير بيئة مدرسية كريمة وإنسانية، وانتصاراً للحق في التعليم.



بدوره، أكد مصطفى أهمية استثمار العلاقة مع تركيا لخدمة التعليم، وتعزيز الروابط المشتركة بين البلدين، معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلها الوزير عورتاني وكوادر الوزارة؛ لتطوير التعليم، وفتح آفاق جديدة من التعاون مع الدول الصديقة؛ بما يسهم في خدمة الرسالة التربوية، موضحاً أنه سيتم نقل الأفكار

المطروحة للجهات الرسمية التركية؛ بغية ترجمتها على أرض الواقع.



وتضمن اللقاء أيضاً مناقشة بعض مجالات التعاون التربوية المشتركة بين البلدين؛ خاصة تلك المرتبطة بتشييد المدارس بدعم تركي، وافتتاح مدارس فلسطينية دولية في تركيا، ودعم التعليم المهني وغيرها من المحاور.