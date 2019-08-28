الأزبط: الأجهزة الأمنية بغزة درع المقاومة الحامي وحصانة الشعب الأمينة

الناطق الرسمي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين الاستاذ خالد الازبط

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق الرسمي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، خالد الأزبط في تصريح عاجل له، اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس 2019، بأن أحداث التفجير التي استهدفت نقاط الشرطة الفلسطينية تأتي في وقت يراد منه إضعاف الجبهة الداخلية، وإرباك الساحة الفلسطينية أمام فشل كل المخططات والمؤامرات"الصهيوامريكية" لإضعاف وانتزاع أي من المواقف السياسية من المقاومة والشعب الفلسطيني.



وشدد الأزبط على أن هذه الاحداث ورغم ارتقاء عدد من الشهداء من أبناء الشرطة الفلسطينية، لن تكون إلا محطة جديدة لتأكيد الحاضنة الشعبية حول المقاومة، ودليل بأن استهداف العناصر الأمنية بغزة بأيادٍ إسرائيلية، يزيد لديها حالة العجز أمام قدرة الأجهزة الأمنية بغزة في كل يوم ولحظة لإفشال المخططات، واعتقال الشبكات المشبوهة بكافة الملفات، التي تسعى لتدمير شعبنا وإفساده.



وتقدم الأزبط بالتعازى الحارة لوزارة الداخلية، وقيادة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، ولجماهير الشعب الفلسطيني، ولأهالي الشهداء، باستشهاد عدد من أفراد الشرطة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



وفي ختام تصريحه، طالب الأزبط، أهلنا في غزة بالالتزام التام بتعليمات الأجهزة الأمنية، وفصائل المقاومة، للجم المعتدين وفرض الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي، وحماية ظهر المقاومة في ظل الأيام والأسابيع الصعبة.