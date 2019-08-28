شاهد: تحليق مقاتلة الشبح "سو- 57" في استعراض مُذهل

رام الله - دنيا الوطنقامت المقاتلة الروسية الحديثة من الجيل الخامس "سو- 57" بتحليق تدريبي، أظهرت خلاله قدراتها وميزاتها في الطيران، حيث أظهر فيديو لحظة إقلاع الطائرة وتحليقها وقيامها بحركات فنية في الجو بعناصر ما يسمى بـ "المفتاح المسطح".وتم التحليق الأول لمقاتلة "سو-57" الروسية عام 2010، ويؤكد مصنعوها أن المزيج من القدرة على المناورة والقيام بتحليق أسرع من الصوت، وكذلك المجموعة الحديثة من المعدات الموجودة على متنها، إضافة إلى قدرتها على تجنب الرادارات، كلها عوامل تضمن تفوق المقاتلة الروسية على المقاتلات الأخرى من جيلها.