عشرات حالات الاختناق بالغاز في بيت أمر والخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر ومدينة الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل المواطن أحمد خليل أبو هاشم، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وخلال انسحابها من المنطقة، اندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز وقنابل الصوت، مضيفاً: "إن عشرات المواطنين، أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، جبل الرحمة وجبل أبو رمان في مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.