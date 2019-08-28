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شاهد: مقتل طفلين وإصابة 10 آخرين في حادث طعن بولاية أوهايو الأمريكية

شاهد: مقتل طفلين وإصابة 10 آخرين في حادث طعن بولاية أوهايو الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قتل طفلان وأصيب 10 آخرون فى حادث طعن بولاية أوهايو الأمريكية، فيما لا تزال الشرطة، تبحث عن المهاجم، حسبما ذكرت شبكة (سى بى اس نيوز) الأمريكية.

وأكدت الشبكة، أن المشتبه به سرق سيارة شرطة، وفر بها هارباً، بعد أن طعن عدداً من الأشخاص، وأشارت الشبكة، إلى أن الحادث أسفر عن مقتل طفلين، مضيفة أن الـ 10 الآخرين حالتهم خطرة.

وقالت، إن الحادث وقع فى الفرع الرئيسى لمكتبة مترو دايتون، موضحة أن الشرطة، أخلت المكان وأغلقته، ولا تزال تبحث عن المشتبه به.


 

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