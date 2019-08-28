مصرع 40 مهاجراً من السودان قبالة سواحل ليبيا





وأعلنت الأمم المتحدة، وصول عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين لقوا مصرعهم غرقاً قبالة شواطئ مدينة الخمس الليبية صباح الثلاثاء إلى 40 مهاجراً، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وذكر بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أغلبية المهاجرين غير النظاميين، الذين كانوا على متن القارب المنقلب، قبالة الشواطئ الليبية، هم من المواطنين السودانيين.



وقال البيان: "إن عدد القتلى بلغ حتى الآن ما لا يقل عن 40 شخصاً، فيما تمكنت فرق خفر السواحل الليبية والصياديون من إنقاذ 65 من المهاجرين".

رام الله - دنيا الوطنلقي 40 مهاجراً من السودان مصرعهم، أمس الثلاثاء، جراء انقلاب قارب، كانوا على متنه قبالة السواحل الليبية، حسب ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء.