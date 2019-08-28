كشف تفاصيل جديدة حول الطائرات المُسيرة التي أسقطت بالضاحية الجنوبية

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي الغامض بالحوامات على الضاحية الجنوبية في بيروت بلنبان.





وأوضحت الصحيفة، الأربعاء، أنه تم إصابة وتدمير مصنع حزب الله السري بشكل دقيق، مضيفةً: "‫حاول حزب الله إنشاء خط إنتاج لصواريخ طويلة ودقيقة على الأرض اللبنانية، وليس فقط زيادة دقة الصواريخ الموجودة ، لقد تم سحب هذه القدرة منه". ‬





وكانت صحيفة (التايمز) البريطانية، قالت: إن حادث الطائرتين المسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، يُعتقد أنه هجوم إسرائيلي استهدف موقعاً يخزن فيه حزب الله أجزاء أساسية من صواريخه الدقيقة.



ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية قولها: إن "منشأة التخزين التي تم استهدافها في منطقة الضاحية، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، تحتوي على (خلاط صناعي) متطور، ضروري لخلط الوقود الصلب المخصص للصواريخ عالية الدقة".





ولفتت إلى أن "الحادث في بيروت أكثر إثارة للحيرة من الهجوم الذي أدى إلى مقتل عنصرين من حزب الله في منطقة عقربا السورية في اليوم عينه"، معتبرةً أن "الهجوم في الداخل اللبناني سيعتبر تصعيداً كبيراً، وبالتالي فإن الهجوم على مركز إعلامي للحزب، سيكون هدفاً مستبعداً".

