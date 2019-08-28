(يديعوت): نحو ثلاثة آلاف مستوطن يتلقون العلاج النفسي بسبب جولات التصعيد بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن حوالي 3381 مستوطناً، توجهوا في الاشهر السعبة الأخيرة، إلى مراكز الصمود الخمسة المنتشرة في منطقة غلاف غزة؛ لتلقي العلاج والدعم النفسي، بسب الوضع الأمني والتوتر، إثر جولات التصعيد المتكررة مع قطاع غزة.



وقالت الصحيفة: "بسبب الوضع الأمني والتوتر الحاصل في الجنوب، توجه في الأشهر السبعة الأخيرة 3381 مستوطناً من منطقة غلاف غزة، إلى مراكز الصمود الخمسة المنتشرة في منطقة غلاف غزة؛ لتلقي العلاج والدعم النفسي".



وأضافت الصحيفة: "هذا ما اتضح من بيانات الائتلاف الإسرائيلي للصدمة التي تتبع له هذه المراكز، ومن بين الظواهر التي تم تشخيصها، كثرة التغيب عن العمل نتيجة الجولات القتالية الأخيرة، وقلة النوم لديهم، وعدم الشعور بالأمان والضغط النفسي الشديد، وتآكل في القدرة على العمل".