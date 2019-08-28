شؤون فلسطينية

حماس: العبث بأمن المواطنين "خط أحمر" ويخدم الاحتلال وأعوانه

حماس: العبث بأمن المواطنين "خط أحمر" ويخدم الاحتلال وأعوانه
رام الله - دنيا الوطن
علّق المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، على الانفجارين اللذين وقعا في مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن العبث بأمن المواطنين خط أحمر والأجهزة الأمنية والمقاومة ستقطع اليد التي تعبث بأمن غزة واستقراها.

وأضاف: "المقاومة الباسلة التي ما رضخت للعدو الصهيوني لن ترضخ للعابثين في أمن غزة، وستتصدى بقوة لأي فتنة تستهدف انقاذ العدو الصهيوني من أزماته".

وتابع برهوم: "ننعي شهداء الوطن والواجب من رجال الشرطة في غزة الساهرين لحماية الوطن والمواطن ونتمنى الشفاء للجرحى". 

وشدّد المتحدث باسم حماس، على أن "ثقتنا عالية بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وقدرتها على تفكيك الجريمة والقبض على المجرمين ومن يحاول إثارة الفوضى". 

وأكد على أن "المساس بأمن المواطنين لا يخدم سوى الإحتلال وأعوانه".

ووقع ليلة أمس الثلاثاء، انفجاران، غربي مدينة غزة، وتحديدًا في منطقة مفترق الدحدوح، وكذلك منطقة الساحل في الشيخ عجلين، ما أدى لاستشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة، وإصابة آخرين.

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