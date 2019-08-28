تحذير من "الإعلامي الحكومي" بغزة بعد تداول أسماء تتعلق بالانفجاريْن مساء الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تنويهاً حول ما يتم تداوله من أسماء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الانفجارين الذين وقعا في مدينة غزة.



وقال في بيان مقتضب: "يتداول البعض أسماء وصور لمنفذين محتملين لأحداث هذه الليلة لم تصدر عن أية جهة رسمية، ومنها للأسف أسماء لبعض مصابي الشرطة في التفجيرين".



وأضاف "الإعلامي الحكومي": "عليه نحن نحذر كل من يساهم في نشر أو ترويج هذه المعلومات ونحمله مسؤولية فعله قانونياً".



ووقع ليلة أمس الثلاثاء، انفجاران، غربي مدينة غزة، وتحديدًا في منطقة مفترق الدحدوح، وكذلك منطقة الساحل في الشيخ عجلين، ما أدى لاستشهاد ثلاثة عناصر شرطة، وإصابة آخرين.