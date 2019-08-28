شاهد: اللحظات الأولى لوصول شهداء ومصابي انفجاري غزة لمستشفى الشفاء
رام الله - دنيا الوطن
رصدت "دنيا الوطن" المشاهد الأولى لوصول جثامين ثلاثة مواطنين اُستشهدوا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، لمستشفى الشفاء بغزة.
ووقع ليلة أمس الثلاثاء، انفجاران، غربي مدينة غزة، وتحديدًا في منطقة مفترق الدحدوح، وكذلك منطقة الساحل في الشيخ عجلين، ما أدى لاستشهاد ثلاثة عناصر شرطة، وإصابة آخرين.
رصدت "دنيا الوطن" المشاهد الأولى لوصول جثامين ثلاثة مواطنين اُستشهدوا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، لمستشفى الشفاء بغزة.
ووقع ليلة أمس الثلاثاء، انفجاران، غربي مدينة غزة، وتحديدًا في منطقة مفترق الدحدوح، وكذلك منطقة الساحل في الشيخ عجلين، ما أدى لاستشهاد ثلاثة عناصر شرطة، وإصابة آخرين.
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