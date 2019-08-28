بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تقتحم العيسوية وتصيب عدداً من المواطنين

مواجهات ليلية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت مساء اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بينهم سيدة في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لأحياء بلدة العيسوية، شرق مدينة القدس.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مواطنة لم تعرف هويتها بعد، أصيبت في عينها بشظايا زجاج مركبتها نتيجة إطلاق الاحتلال للأعيرة المطاطية بشكل عشوائي تجاه المواطنين، وأن جنود الاحتلال حاصروا محيط مسجد "الأربعين" في البلدة واشتبكوا مع المواطنين واعتدوا عليهم بالهراوات واطلقوا قنابل الصوت والرصاص المغلف بالمطاط مما أدى الى اصابة عدد من المواطنين.



كما حاصرت تلك القوات حي الشهيد محمد عبيد وانتشرت فيه واعتلت الأسطح ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه.