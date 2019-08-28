شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بحالات اختناق بغاز الاحتلال في بيت أمر والخليل

إصابة العشرات بحالات اختناق بغاز الاحتلال في بيت أمر والخليل
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر ومدينة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض: إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن أحمد خليل ابو هاشم وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وخلال انسحابهم من المنطقة، اندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز وقنابل الصوت.

وأضاف: أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، جبل الرحمة وجبل أبو رمان في مدينة الخليل، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

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