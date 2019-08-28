الناطق السابق لـ"داخلية" غزة: ما حدث ليس سهلاً وليس عملاً فردياً



وقال شهوان في منشوره عبر (فيسبوك): "ما حدث ليس سهلاً وليس عملاً فردياً، هو مدبر من قبل مجموعات قد تكون تعمل لحساب الاحتلال الإسرائيلي وقد تكون لجهات مشبوهة تريد إحداث حالة الفوضى، خاصة وأن المستهدف هم رجال شرطة يسهرون على خدمة وراحة المواطن ليل نهار".



وتابع: استهداف رجال الشرطة تحديداً، بمعني أن المستهدف لا يعمل في أجهزة أمنية كالأمن الداخلي، دلالة واضحة أن المستهدف غزة واستقرارها وحالتها الأمنية القوية ورجال المؤسسة الأمنية والمواطنين أيضا، خاصة وأن الشرطة تقدم خدمات الأمن والحماية للمواطنين سواءً في الطرقات أو عبر الحواجز أو في المراكز.



وأضاف شهوان: ما تم استهدافه نقطتين لشرطة المرور والتي ليس لها خصومات مع أية جهة أو مجموعة، والنقطة الثانية هي رجال النجدة، وبالتالي المشهد واضح أن ما تم الليلة هو استهداف مباشر للجبهة الداخلية واستهداف حالة الاستقرار.









رام الله - دنيا الوطنقدّم الناطق السابق لوزارة الداخلية بغزة، إسلام شهوان، قراءة أمنية للانفجارات التي وقعت مساء الثلاثاء بمدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عنصري شرطة، وإصابة عدد آخر.