شؤون فلسطينية

تكريم الرائدة الفلسطينية عبير حامد في دبي ومبادرتها تحصل على ترخيص دولي

تكريم الرائدة الفلسطينية عبير حامد في دبي ومبادرتها تحصل على ترخيص دولي
رام الله - دنيا الوطن
نظمت حملة المرأة العربية والهيئة العربية للبث المشترك "ملتقى المبادرات الإنسانية" في فندق الميدان بدبي، بمشاركة ممثلين عن 14 دولة عربية.

وانطلقت فعاليات الملتقى بمؤتمر صحافي بحضور شخصيات اجتماعية وسياسية وبمشاركة رئيسات 23 مبادرة إنسانية من 14 دولة عربية وبحضور كوكبة من الإعلاميين والصحفيين وممثلين عن مؤسسات إعلامية إماراتية وعربية.

جاء تنظيم هذا الحدث الأول من نوعه برعاية مؤسسة فتحي عفانة للأعمال الإنسانية التي يرأسها سفير الأسرة العربية المهندس فتحي عفانة ومؤسسة وطني الإمارات ممثلة بمديرها التنفيذي سعادة ضرار بالهول الفلاسي، وبدأت فعالياته بافتتاح معرض صور تلاه انطلاق وقائع المؤتمر الصحافي.

وكرمت حملة المرأة العربية رئيسات المبادرات الـ 23 المشاركات في الملتقى اللواتي هن مشاركات في منافسات البرنامج العربي "برنامج ملكة المسؤولية الاجتماعية" الذي تنفذه الحملة للموسم الثاني، ومن ضمنهم عبير حامد، بالاضافة إلى تكريم مجموعة من المؤسسات الإعلامية لدورها في خدمة العمل الإنساني إعلامياً.

وعقب انتهاء وقائع المؤتمر الصحفي بدأت جلسات الورشة للملتقى التي تم فيها استعراض نشاطات المبادرات الإنسانية.

كما أعلنت إدارة حملة المرأة العربية أن رئاسة المجلس الأعلى للتنمية ومقره السويد وافقت على منح التسجيل كمؤسسة دولية للمبادرات التي وصلت مرحلة مهمة ومنها مبادرة التعلم من خلال الفن للمعلمة عبير حامد من فلسطين.

وكانت المعلمة عبير حامد الحاصلة على شهادتي البكالوريوس والماجستير وكلاهما من جامعة بيرزيت و14 شهادة أخرى، وشاركت في برنامج ملكة المسؤولية الاجتماعية ووصلت مرحلة متقدمة، وحصلت على ستة مناصب دولية و٢٠٠٠ تغطية إعلامية محلية وعالمية و٢٢٠ فيديو وكتاب دعم محلياً وعالمياً.

كما تأهلت في سبع مسابقات محلية وعالمية وتم اختيارها ضمن أفضل عشرة نماذج لإبداع المرأة الفلسطينية حسب تصنيف أردني فلسطيني، وضمن شخصيات مشهورة في فلسطين حسب تصنيف جامعة بيرزيت، كما تم اختيارها ضمن رائدات فلسطين في اجتماع كولومبوس في الولايات المتحدة.

وحصلت تغطيات مبادرتها وتصميمها للبيئات الصفية الجاذبة على أكثر الموضوعات تداولاً في شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت رئيسة حملة العربية د. رحاب زين الدين ورئيسة لجنة التحكيم إن هذا الملتقى يشكل علامة فارقة على خارطة الفعاليات العربية.

والجدير بالذكر أن حملة المرأة العربية هي أكبر حملة إعلامية تخدم قضايا المرأة انطلقت عام 2006 بشكل رسمي في مقر الجامعة العربية.

أخبار ذات صلة

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تقتحم العيسوية وتصيب عدداً من المواطنين

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تقتحم العيسوية وتصيب عدداً من المواطنين

إصابة العشرات بحالات اختناق بغاز الاحتلال في بيت أمر والخليل

إصابة العشرات بحالات اختناق بغاز الاحتلال في بيت أمر والخليل

الناطق السابق لـ&#34;داخلية&#34; غزة: ما حدث ليس سهلاً وليس عملاً فردياً

الناطق السابق لـ"داخلية" غزة: ما حدث ليس سهلاً وليس عملاً فردياً

هنية يعلّق على انفجاري مدينة غزة

هنية يعلّق على انفجاري مدينة غزة

الطقس: بقاء الأجواء الحارة حتى يوم السبت

الطقس: بقاء الأجواء الحارة حتى يوم السبت

داخلية غزة تُعلن حالة الاستنفار وتصدر تنويهاً للصحفيين والنشطاء

داخلية غزة تُعلن حالة الاستنفار وتصدر تنويهاً للصحفيين والنشطاء

شهيدان وعدة إصابات في انفجارين بمدينة غزة والداخلية تفتح تحقيقًا في الحادثتين

شهيدان وعدة إصابات في انفجارين بمدينة غزة والداخلية تفتح تحقيقًا في الحادثتين

حركة الأحرار: الدم الفلسطيني سيكون كارثة على نتنياهو ومستقبله السياسي

حركة الأحرار: الدم الفلسطيني سيكون كارثة على نتنياهو ومستقبله السياسي

الدنيا حكايات

جيمس بوند الفلسطيني

جيمس بوند الفلسطيني

شؤون فلسطينية

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تقتحم العيسوية وتصيب عدداً من المواطنين

بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تقتحم العيسوية وتصيب عدداً من المواطنين

إصابة العشرات بحالات اختناق بغاز الاحتلال في بيت أمر والخليل

إصابة العشرات بحالات اختناق بغاز الاحتلال في بيت أمر والخليل

تكريم الرائدة الفلسطينية عبير حامد في دبي ومبادرتها تحصل على ترخيص دولي

تكريم الرائدة الفلسطينية عبير حامد في دبي ومبادرتها تحصل على ترخيص دولي

حركة الأحرار: الدم الفلسطيني سيكون كارثة على نتنياهو ومستقبله السياسي

حركة الأحرار: الدم الفلسطيني سيكون كارثة على نتنياهو ومستقبله السياسي

مجلس الوزراء السعودي يُجدد إدانته لاقتحام المسجد الأقصى

مجلس الوزراء السعودي يُجدد إدانته لاقتحام المسجد الأقصى

انتخاب سائد ارزيقات أميناً عاماً للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

انتخاب سائد ارزيقات أميناً عاماً للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

إدارة السجون تُغلق ثلاثة أقسام بسجن (مجيدو) وتسحب الكهربائيات منها

إدارة السجون تُغلق ثلاثة أقسام بسجن (مجيدو) وتسحب الكهربائيات منها

الجامعة العربية تُصدر بياناً حول قرار الخارجية الأميركية بحذف اسم فلسطين

الجامعة العربية تُصدر بياناً حول قرار الخارجية الأميركية بحذف اسم فلسطين

منوعات

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل &#34;همام في أمستردام&#34; مع زوجته وأولاده

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل "همام في أمستردام" مع زوجته وأولاده

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

عربي

اعتصام أمام البرلمان الاردني يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

اعتصام أمام البرلمان الاردني يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

(رويترز): حزب الله يُعد لضربة مدروسة ضد إسرائيل لا تؤدي إلى حرب

(رويترز): حزب الله يُعد لضربة مدروسة ضد إسرائيل لا تؤدي إلى حرب

التايمز تنشر معلومات حول الاستهداف الاسرائيلي الأخير لحزب الله

التايمز تنشر معلومات حول الاستهداف الاسرائيلي الأخير لحزب الله

40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا

40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا