الطقس: بقاء الأجواء الحارة حتى يوم السبت

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-21 30-21 30-21 بيت لحم 30-21 30-21 30-21 رام الله والبيرة 29-20 29-20 29-20 طولكرم 31-23 31-23 31-23 نابلس 33-22 33-22 33-22 قلقيلية 31-23 31-23 31-23 جنين 34-23 34-23 34-23 سلفيت 30-21 30-21 30-21 طوباس 34-23 34-23 34-23 روابي 31-21 31-21 31-21 الخليل 29-20 29-20 29-20 غزه 30-24 30-24 30-24 أريحا 40-27 40-27 40-27 خانيونس 30-24 30-24 30-24 الأغوار الشمالية 38-25 38-25 38-25 رفح 31-23 31-23 31-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي