داخلية غزة تُعلن حالة الاستنفار وتصدر تنويهاً للصحفيين والنشطاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية.



وقالت الداخلية: إن حالة الاستنفار، جاءت لمتابعة التطورات الأمنية عقب الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة، مساء الثلاثاء.



كما أصدرت الوزارة تنويهاً للصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء، تؤكد فيه أنه لا صحة للأنباء التي تفيد بوقوع أحداث أمنية جديدة، سوى الانفجارين اللذين تم الإعلان عنهما.



وأضافت: "نهيب بالجميع إلى تحري الدقة في النشر، واستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية".



ووقع ليلة أمس الثلاثاء، انفجاران، غربي مدينة غزة، وتحديدًا في منطقة مفترق الدحدوح، وكذلك منطقة الساحل في الشيخ عجلين، ما أدى لاستشهاد عنصرين، وإصابة آخرين.