شهيدان وعدة إصابات في انفجارين بمدينة غزة والداخلية تفتح تحقيقًا في الحادثتين

وأضاف البزم: "انفجار آخر استهدف حاجزاً للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عدداً من الإصابات"، متابعًا: "قوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في موقعي الانفجارين".





رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، في انفجارين وقعا غربي مدينة غزة.وقالت وزارة الصحة: إن الاستهداف الأول أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة ثلاثة آخرين، بجراح مختلفة؛ جراء قصف على مفترق الدحدوح جنوب حي تل الهوا، غرب مدينة غزة.وأعلنت الوزارة أسماء الشهداء، وهما: سلامة ماجد النديم (32 عامًا)، وعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، بالاضافة الى اصابة شابين بجراح مختلفة، وسيدة بجراح متوسطة.أما الانفجار الثاني، فقد استهدف حاجزاً للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عدداً من الإصابات.وأوضحت إذاعة الأقصى، التابعة لحركة حماس، أن ترجيحات أولية، أكدت أن ما حدث هو محاولة اغتيال لأحد قادة المقاومة، مبينة أن القصف استهدف دراجة نارية.بدورها، قالت وزارة الداخلية بغزة، عبر الناطق باسمها إياد البزم: "استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار".وأضاف البزم: إن داخلية غزة، فتحت تحقيقًا في الحادثتين، وستعلن تلك التحقيقات على الملأ، مضيفًا: كل ما ذُكر عبر وسائل الإعلام عاريًا عن الصحة، ويجب التريث في نقل المعلومة.