حركة الأحرار: الدم الفلسطيني سيكون كارثة على نتنياهو ومستقبله السياسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة الأحرار، ياسر خلف، أن الدم الفلسطيني والعربي، لن يكون ثمن رفع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، بل سيكون كارثة عليه وعلى مستقبله السياسي.



وقال خلف، في تصريحات إعلامية: إن "تهديدات نتنياهو وسلوكه يهدف من خلالها لتصدير أزماته الكثيرة باتجاه غزة، نعم يجب أن تؤخذ بجدية، ولكن هي لا تخيف الشعب الفلسطيني، ولن تدفعه للاستسلام أو التراجع"، مضيفًا: "لن يفلح الاحتلال وأعوانه في كسر شوكة شعبنا ومقاومته".



واعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية قضية شعب وأرض وحقوق مسلوبة، وليست قضية إنسانية وأموال ومساعدات كما يصورها أقطاب (صفقة القرن) ليروجوا لصفقتهم.



وأضاف خلف: مماطلة الاحتلال في تنفيذ إجراءات كسر الحصار لم تعد مقبولة، ومساعيه بفض الجماهير من حول مسيرات العودة والمقاومة ستفشل.