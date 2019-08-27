حماس تُعلّق على أنباء تلقيها تحذيرات من إسرائيل عبر مصر

رام الله - دنيا الوطن

نفت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء التي جرى تداولها حول نقل مصر رسائل تهديد لحركة حماس من إسرائيل، مشدداً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.







وقال عضو المكتب السياسي للحركة، سهيل الهندي، لقناة (الميادين): إن الحركة لم تتلقَ أي تهديدات من إسرائيل عبر مصر، مضيفاً: "زيارة وفد حماس للقاهرة، تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين مصر والفلسطينيين".



