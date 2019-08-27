حماس تُعلّق على أنباء تلقيها تحذيرات من إسرائيل عبر مصر
رام الله - دنيا الوطن
نفت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء التي جرى تداولها حول نقل مصر رسائل تهديد لحركة حماس من إسرائيل، مشدداً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، سهيل الهندي، لقناة (الميادين): إن الحركة لم تتلقَ أي تهديدات من إسرائيل عبر مصر، مضيفاً: "زيارة وفد حماس للقاهرة، تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين مصر والفلسطينيين".
وكانت قناة (العربية)، أكدت أن مصر حذرت حركة حماس من حرب الوكالة في قطاع غزة لصالح كلٍ من حزب الله وإيران، مشيرةً إلى أن القاهرة تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات للقطاع، وأن هناك إجراءات جديدة برعاية مصر؛ لتخفيف الضغط على غزة في الفترة المقبلة.
وأوضحت القناة، أن مصر تعمل على إبرام هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس، حيث إن وفداً من حركة حماس، يزور القاهرة منذ أمس الاثنين.
ويذكر، أن وفد حركة (حماس) برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، ومدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، وسيُجري محادثات مع قادة جهاز المخابرات المصرية.
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