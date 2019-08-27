شؤون فلسطينية

سفير فلسطين لدى أستراليا يبحث آفاق التعاون مع جامعة النجاح الوطنية

سفير فلسطين لدى أستراليا يبحث آفاق التعاون مع جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
زار جامعة النجاح الوطنية، اليوم الثلاثاء، سفير دولة فلسطين لدى أستراليا، الدكتور عزت عبد الهادي، وكان في استقباله لدى وصوله الجامعة، الدكتورة خيرية رصاص، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والدولية، وبحضور الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماهر أبو زنط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، والدكتور محمد السبوع، مساعد رئيس الجامعة التخطيط والتطوير والجودة، والدكتور أمجد القني، منسق مكتب شؤون البعثات في الجامعة، والدكتور نضال دويكات.

ورحبت الدكتورة رصاص بالضيف، وتحدثت عن الجامعة وتطورها الأكاديمي وبرامجها، وفرص التعاون البحثي والأكاديمي، وفرص التبادل الأكاديمي والثقافي وتبادل الخبرات، والتعاون في مجال ابتعاث الخريجين من جامعة النجاح الوطنية إلى الكثير من الجامعات في الخارج، لإكمال دراساتهم العليا.

كما رحبت بالتعاون بين الجامعات الاسترالية، وجامعة النجاح الوطنية في المجالات الأكاديمية والتبادل الطلابي.

بدوره شكر السفير، جامعة النجاح على حسن الاستقبال، وتحدث عن فرص للتعاون والاستفادة من البرامج الأكاديمية والبحثية في مختلف العلوم التطبيقية والتكنولوجية.

كما تحدث عن إمكانية استضافة خبراء استراليين في مجالات تقنية مختلفة.

أما الدكتور العملة فقد تحدث عن تقدم الجامعة على المستوى البحثي، فيما تحدث الدكتور السبوع عن الأبحاث العلمية التابعة للجامعة، وعن الإقتباس من هذه الأبحاث على مستوى العالم.

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