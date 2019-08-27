شؤون فلسطينية

غازي حمد: سياسة مجدلاني الخاطئة منعت صرف شيكات الشؤون كل ثلاثة شهور

غازي حمد: سياسة مجدلاني الخاطئة منعت صرف شيكات الشؤون كل ثلاثة شهور
أحمد مجدلاني وغازي حمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، غازي حمد، أن "الوزارة في رام الله، أصدرت الكثير من التصريحات الهجومية على الوزارة بغزة، دون دليل أو سند"، لافتاً إلى أن "سياسة الوزير أحمد مجدلاني الخاطئة، منعت صرف شيكات الشؤون كل ثلاثة شهور".

وأكد حمد، خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، أن "الوزارة بغزة تسعى لإبعاد الخلافات السياسية بعد الانقسام، والعمل المشترك بين الوزارة بين غزة ورام الله، وتحييد العمل الإغاثي والإنساني".

وأضاف: "وزارة التنمية هي وزارة مهمة، وتخدم شريحة كبيرة من الفقراء والشرائح المهمشة"، مؤكداً أن الوزارة لديها شراكات كبيرة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية، فيما يصب في مصلحة هذه الشرائح.

وأوضح أن وزارة التنمية، تضم دوائر متعددة لخدمة المستفيدين من البرامج المتعددة منها مؤسسة (أمان للنساء المعنفات)، ومراكز للمرأة والطفولة، ومراكز ذوي الإعاقة، ومراكز لكبار السن ومجهولي النسب.

وأشار حمد، إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الوزارة، لكننا نستطيع تقديم خدمات بالإمكانات المتاحة، وأن الوزارة تضم عدداً كبيراً من الموظفين، سواء من موظفي غزة أو رام الله، مضيفاً: "تم سحب العديد من الموظفين، الذين يعملون في مراكز حساسة داخل الوزارة دون سبب أو مبرر أو حتى سابق إنذار".

ولفت حمد، إلى أن الوزارة في رام الله، أغلقت البرنامج الوطني ومنعت تعديل البيانات، ومنعت الإضافة والتحديث، معتبراً أن هذا الإجراء يُعد تدميراً واضحاً للعمل، وتم تشكيل لجنة لتقوم بكل الأعمال الموكلة لوزارة التنمية، وهذا مستحيل.

وبين حمد، أن "الوزير مجدلاني، رفض جميع خطوات العمل المشترك، وطرحنا مبادرة لتطوير العمل الإنساني والمجتمعي، لكن كلها قوبلت بالرفض والموقف كان سلبياً".

وقال إن "الموقف القائم الآن هو أن يظل هذا الباب مفتوحاً من أجل خدمة المواطن، وأن سياسة مجدلاني خاطئة ولا يوجد لها مبرر ولا معنى، ونحن نعمل ضمن المعايير المهنية التي تعمل بها المؤسسات الدولية".

وذكر حمد، أنه من المفترض أن يكون صرف المساعدات النقدية لمستفيدي التنمية الاجتماعية مرة كل ثلاث شهور، ولكن هناك تراجع في الصرف بسبب هذه السياسة.

وتابع وكيل التنمية في غزة: "نريد للوزارة أن تبقى بعيدة عن السجالات السياسية والخلافات من أجل أن لا يتضرر الفقراء والمحتاجون وذوو الإعاقة، ونحتاج أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتكامل من باب المصلحة الوطنية، ويجب العمل بعيداً عن الجانب السياسي".

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