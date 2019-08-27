اعتصام أمام البرلمان الاردني يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

نظم عدد من منظمات المجتمع المدني الأردني وحقوقيات وحقوقيون، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الاردني للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي.





وركز المحتجون على مطلب الإفراج عن معتقلي الرأي، مشيرين إلى أن التوقيف إجراء استثنائي واستخدامه كوسيلة لتكميم الأفواه يمس السلطة القضائية ويقوض حكم القانون بحسب"صحيفة القدس المحلية".





‏وأكّد المشاركون في الوقفة أنّ حق التعبير وحق التجمع مكفولان في الدستور، ولا يجوز استخدام القوانين الفضفاضة لتقييدها.





وجاء الاحتجاج بعد حملة اعتقالات بحق نشطاء أردنيين قاموا بالتعبير السلمي عن آرائهم في قضايا عامة.





وبعد رسالة وجهتها منظمات مجتمع مدني وحقوقيون الى رئيس الوزراء عمر الرزاز انتقدت فيه حال الحريات في البلاد، وطالبته بالافراج عن المعتقلين،

رام الله - دنيا الوطن