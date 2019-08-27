دولي

أردوغان: سنتخذ إجراءات لحماية عسكريينا في إدلب

أردوغان: سنتخذ إجراءات لحماية عسكريينا في إدلب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الوضع في محافظ إدلب السورية ازداد تعقيدا وبات العسكريون الأتراك الموجودون هناك في خطر، مؤكدا أن تركيا ستتخذ إجراءات لحمايتهم.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن "الأوضاع هناك أصبحت معقدة حتى أصبح عسكريونا في خطر. ونحن لا نريد استمرار ذلك وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية عسكريينا في الوقت المناسب".

واتهم أردوغان الجيش السوري بشن غارات على إدلب، بما في ذلك على مواقع مدنية، مضيفا أن ذلك يعرقل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سوتشي العام الماضي.

وأشار إلى تركيا تتعرض أحيانا لضربات تنفذ انطلاقا من شمال سوريا، وأن هناك تحضيرات على الجانب التركي من الحدود للتصدي لتلك الهجمات.وأشار أردوغان إلى أنه بحث مسألة إقامة منطقة آمنة بشمال سوريا. وقال إن على "قوات سوريا الديمقراطية"، التي وصفها أردوغان بـ "منظمات إرهابية" أن تغادر المنطقة بسرعة وأن تلتزم بتعهداتها.

وتطرق أردوغان إلى القمة الثلاثية المرتقبة في أنقرة في منتصف سبتمبر المقبل حول سوريا، قائلا إن هذا الاجتماع يجب أن يساهم في ضمان السلام بالمنطقة. ودعا الدول الضامنة لعملية أستانا للتسوية السورية (روسيا وتركيا وإيران) إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوريا قبل أول اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف.

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