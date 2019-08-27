(العربية): مصر حذرت حماس من حرب بالوكالة بغزة لصالح حزب الله وإيران

قالت قناة (العربية): إن مصر حذرت حركة حماس من حرب الوكالة في قطاع غزة لصالح كلاً من حزب الله وإيران.





وأكدت القناة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن مصر تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات للقطاع، مشيرةً إلى أن هناك إجراءات جديدة برعاية مصر لتخفيف الضغط على غزة في الفترة المقبلة.





وأوضحت القناة، أن مصر تعمل على ابرام هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس، حيث أن وفداً من حركة حماس يزور قطاع غزة منذ أمس الاثنين.







يذكر أن وفداً من حركة (حماس) برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، ومدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، يتوجهون إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لإجراء محادثات مع قادة جهاز المخابرات المصرية.





ومن المقرر أن يبحث الوفد مع المسؤولين المصريين العلاقات المشتركة، وسبل تطويرها، والتخفيف من الحصار الإسرائيلي على غزة.



يذكر، أن وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن مصر استدعت وفداً من حركة حماس؛ لإجراء مباحثات بعدة ملفات أبرزها التهدئة في قطاع غزة، والمصالحة مع حركة فتح.





وقالت القناة الإسرائيلية (كان): إن مصر أرسلت تحذيراً من إسرائيل لحركة حماس، وذلك بعد إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على (سديروت).

وأوضحت القناة، أن الرسالة مفادها بأنه لا ينبغي لحركة حماس، أن تعتقد أن إسرائيل، ستبقى مكتوفة الأيدي، وتمتنع عن مهاجمة غزة بسبب الانتخابات والأحداث في الشمال. وأوضحت القناة، أن الرسالة مفادها بأنه لا ينبغي لحركة حماس، أن تعتقد أن إسرائيل، ستبقى مكتوفة الأيدي، وتمتنع عن مهاجمة غزة بسبب الانتخابات والأحداث في الشمال.

رام الله - دنيا الوطن