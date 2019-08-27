رويترز: حزب الله يعد لضربة مدروسة ضد إسرائيل لا تؤدي إلى حرب

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصدرين مقربين من حزب الله اليوم الثلاثاء:" إن حزب الله يجهز لضربة مدروسة ضد إسرائيل بحيث أنها لا تؤدي إلى حرب كرد فعل على الطائرات المسيرة في بيروت".



وقال أحد المصدرين يتم الترتيب الآن لرد فعل مدروس بحيث لا يؤدي ذلك إلى حرب لا يريدها حزب الله ولا إسرائيل.



وأضاف ”لتوجه الآن لضربة مدروسة، ولكن كيف تتدحرج الأمور هذا موضوع ثان، فالحروب لا تكون دائما نتيجة قرارات منطقية.