شؤون فلسطينية

شاهد: موظف تفريغات 2005 يصنع حقائب مدرسية لأطفاله من "بنطلون جينز"

شاهد: موظف تفريغات 2005 يصنع حقائب مدرسية لأطفاله من "بنطلون جينز"
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
لجأ الموظف الفلسطيني والمحسوب على ملف تفريغات 2005، سائد العرابيد، إلى الاستغناء عن بنطاله "الجينز"، وتحويله إلى حقائب مدرسية لطفليه (مازن وسليم).

وروى العرابيد، في حديثه لـ "دنيا الوطن" تفاصيل الفكرة التي لجأ إليها بسبب تقاضيه 15 شيكلاً فقط من راتبه من أصل 750 شيكل تصرفها الحكومة شهرياً كـ 50% من الراتب.

وحسب العرابيد، فإنه لم يتمكن من شراء كسوة المدارس لأطفاله، كما أنه لم يتمكن من شراء قطعة قماش لتجهيزها لهم، مشدداً على أن يطالب بحقه ولا يريد أي إحسان من أحد.

 


أخبار ذات صلة

إدارة السجون تغلق ثلاثة أقسام في سجن مجيدو وتسحب الكهربائيات منها

إدارة السجون تغلق ثلاثة أقسام في سجن مجيدو وتسحب الكهربائيات منها

(العربية): مصر حذرت حماس من حرب بالوكالة بغزة لصالح حزب الله وإيران

(العربية): مصر حذرت حماس من حرب بالوكالة بغزة لصالح حزب الله وإيران

الجامعة العربية تصدر بيان حول قرار الخارجية الأميركية بحذف اسم فلسطين

الجامعة العربية تصدر بيان حول قرار الخارجية الأميركية بحذف اسم فلسطين

قيادي بالجهاد: العدوان على محور المقاومة لن يمر دون عقاب والاحتلال سيدفع الثمن

قيادي بالجهاد: العدوان على محور المقاومة لن يمر دون عقاب والاحتلال سيدفع الثمن

الجبهة الشعبية بسوريا: أي معركة لأي جزء من محور المقاومة سنكون جزء منها

الجبهة الشعبية بسوريا: أي معركة لأي جزء من محور المقاومة سنكون جزء منها

اتحاد المعلمين: لا يوجد أي دعوة للإضراب والرواتب ستصرف خلال يومين

اتحاد المعلمين: لا يوجد أي دعوة للإضراب والرواتب ستصرف خلال يومين

ملادينوف: الأوضاع بغزة هشة وقرار إسرائيل بوقف الوقود سيؤدي لتراجع الخدمات

ملادينوف: الأوضاع بغزة هشة وقرار إسرائيل بوقف الوقود سيؤدي لتراجع الخدمات

الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ155

الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ155

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تغلق ثلاثة أقسام في سجن مجيدو وتسحب الكهربائيات منها

إدارة السجون تغلق ثلاثة أقسام في سجن مجيدو وتسحب الكهربائيات منها

الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ155

الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ155

مسؤول بـ&#34;سلطة الأراضي&#34;: قد لا نجد دونماً نبني عليه مدرسة بغزة بسبب &#34;حماس&#34;

مسؤول بـ"سلطة الأراضي": قد لا نجد دونماً نبني عليه مدرسة بغزة بسبب "حماس"

الحايك: غزة استقبلت العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة وأزمات متصاعدة

الحايك: غزة استقبلت العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة وأزمات متصاعدة

شاهد: فلسطينيان يجبران مستوطناً على قول &#34;آه يا حنان&#34;

شاهد: فلسطينيان يجبران مستوطناً على قول "آه يا حنان"

أبو هولي وكرينبول: الحفاظ على الخدمات والحصول على تمويل وتجديد التفويض أولوية

أبو هولي وكرينبول: الحفاظ على الخدمات والحصول على تمويل وتجديد التفويض أولوية

عائلة شعث تُناشد الرئيس المصري إطلاق سراح ابنهم رامي نبيل شعث

عائلة شعث تُناشد الرئيس المصري إطلاق سراح ابنهم رامي نبيل شعث

اشتية: لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة وسنواجه ذلك بكل جدية

اشتية: لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة وسنواجه ذلك بكل جدية

منوعات

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل &#34;همام في أمستردام&#34; مع زوجته وأولاده

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل "همام في أمستردام" مع زوجته وأولاده

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

عربي

التايمز تنشر معلومات حول الاستهداف الاسرائيلي الأخير لحزب الله

التايمز تنشر معلومات حول الاستهداف الاسرائيلي الأخير لحزب الله

40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا

40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا

بِشَأن خَرق السيادة اللبنانية.. الحريري يَطلب من روسيا تَوجيه رسائل واضحة لإسرائيل

بِشَأن خَرق السيادة اللبنانية.. الحريري يَطلب من روسيا تَوجيه رسائل واضحة لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المركبات على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المركبات على الحدود مع لبنان