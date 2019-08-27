شاهد: موظف تفريغات 2005 يصنع حقائب مدرسية لأطفاله من "بنطلون جينز"

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



لجأ الموظف الفلسطيني والمحسوب على ملف تفريغات 2005، سائد العرابيد، إلى الاستغناء عن بنطاله "الجينز"، وتحويله إلى حقائب مدرسية لطفليه (مازن وسليم).







وروى العرابيد، في حديثه لـ "دنيا الوطن" تفاصيل الفكرة التي لجأ إليها بسبب تقاضيه 15 شيكلاً فقط من راتبه من أصل 750 شيكل تصرفها الحكومة شهرياً كـ 50% من الراتب.





وحسب العرابيد، فإنه لم يتمكن من شراء كسوة المدارس لأطفاله، كما أنه لم يتمكن من شراء قطعة قماش لتجهيزها لهم، مشدداً على أن يطالب بحقه ولا يريد أي إحسان من أحد.







