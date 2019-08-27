الجبهة الشعبية بسوريا: أي معركة لأي جزء من محور المقاومة سنكون جزء منها

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر اليوم الثلاثاء إن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ستنخرط في أي مواجهة ستحصل مع اسرائيل، مشيراً إلى أن هناك تنسيق قائم بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع فصائل المقاومة في لبنان.



وتابع الطاهر في تصريحات متلفزة له عبر قناة الميادين إن محور المقاومة يمنع الحرب ولا يريد الحرب، لكن المغامرات الاسرائيلية لن تمر دون عقاب.



وأشار إلى ان كل الفصائل الفلسطينية على خط المواجهة، مؤكداً على أنهم كجزء من محور المقاومة من الطبيعي أن نقوم بواجبنا في الدفاع عن لبنان وسوريا والعراق.



وأوضح أن أي معركة لأي جزء من محور المقاومة ستطال الجميع وسنكون جزء منها.